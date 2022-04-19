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شاهد.. المخطط الصهيوني لتقسيم المسجد الاقصى

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

اوضح منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي ان قرارات صدرت في الامم المتحدة تؤكد ان المسجد الاقصى دينيا هو للمسلمين فقط بينما لا توجد مثل تلك القرارات فيما يتعلق بالحرم الابراهيمي وهم يريدون كسر هذا.

العالم - خاص بالعالم

واشار منسق شبكة قادرون معا الى ان ما يجري في الواقع من التقسيم المكاني والزماني من منع رفع الآذان في الخليل عدة مرات بحجة عدم ازعاج المستوطنين فغدا سيكون هناك منع للآذان في المسجد الاقصى.

واكد وليد محمد علي ان المخطط الصهيوني هو عند فرض وقت لعبادة اليهود ليصبح امرا طبيعيا وللمسلمين وقتا اخر اذا فبامكانهم التحكم في الآذان لكن سيفشل مخططهم في حال استمرت المقاومة.

وشدد منسق شبكة قادرون معا على ان تقديم القرابين ليس في العقيدة اليهودية انما هو امر مركب مما يسمى بـ"الصهيونية الدينية" وهم يريدون ادخال مثل هذه الاساليب لينجزوا هذا الهدف وهو اولا فرض السيطرة العسكرية على الاقصى ثم فرض السيطرة الدينية ولو اقتساما في البداية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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