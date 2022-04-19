شاهد.. المخطط الصهيوني لتقسيم المسجد الاقصى

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واشار منسق شبكة قادرون معا الى ان ما يجري في الواقع من التقسيم المكاني والزماني من منع رفع الآذان في الخليل عدة مرات بحجة عدم ازعاج المستوطنين فغدا سيكون هناك منع للآذان في المسجد الاقصى.

واكد وليد محمد علي ان المخطط الصهيوني هو عند فرض وقت لعبادة اليهود ليصبح امرا طبيعيا وللمسلمين وقتا اخر اذا فبامكانهم التحكم في الآذان لكن سيفشل مخططهم في حال استمرت المقاومة.

وشدد منسق شبكة قادرون معا على ان تقديم القرابين ليس في العقيدة اليهودية انما هو امر مركب مما يسمى بـ"الصهيونية الدينية" وهم يريدون ادخال مثل هذه الاساليب لينجزوا هذا الهدف وهو اولا فرض السيطرة العسكرية على الاقصى ثم فرض السيطرة الدينية ولو اقتساما في البداية.

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