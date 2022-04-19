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امیر عبداللهيان يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا

امیر عبداللهيان يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية الإيراني "حسين اميرعبداللهيان" ، رسالة إلى نظيرته في جنوب أفريقيا "ناليدي باندور" ، أعرب فيها عن تعازيه لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال.

العالم - ايران

وأعرب امير عبىاللهيان عن خالص تعازيه لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال، مما أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير في المنشآت والمنازل والبُنى التحتية، متمنيا الشفاء للمصابين وذوي ضحايا هذا الحادث.

وضربت فيضانات عارمة مدينة دوربان بجنوب أفريقيا حصدت 250 قتيلاً وتم استدعاء الجيش لتقديم دعم جوى خلال عمليات إجلاء المصابين والعالقين بسبب الفيضانات وتسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت فى نزوح العشرات وجرفت الطرق وعطلت الشحن فى واحد من أكثر موانئ أفريقيا ازدحاما وأعلن حاكم الإقليم تضرر أكثر من 2000 منزل إضافة إلى حوالى 4000 مسكن عشوائى.

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امیر عبداللهيان يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا

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