"برّي" يرعى مصالحة بين فتح وحماس بلبنان

العالم - لبنان

ونقل موقع "النشرة" اللبناني عن مصادر فلسطينية مسؤولة قولها إن "المساعي الحميدة التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حركة "أمل" مع عدد من الوسطاء الآخرين من القوى والشخصيات اللبنانية والفلسطينية أثمرت مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في لبنان بعد القطيعة بينهما، على خلفية الحادثة التي وقعت في مخيم برج الشمالي في منطقة صور والتي أدت إلى سقوط أربعة قتلى.



ووفق "النشرة" فإن لقاء جمع قيادتي حركتي "فتح" و"حماس" في مقر حركة "أمل" في بيروت، يوم أمس، برعاية ممثل بري رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل الحايك وعضوي المكتب السياسي محمد الجباوي وبسام كجك، وشارك عن حركة "فتح" سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر الساحة فتحي أبو العردات، وعن "حماس" رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق وممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، وقد تخلله حفل إفطار ثم اجتماع موسع بمشاركة بعض الوسطاء الذين دخلوا على خط المصالحة.



وتضمن الاتفاق حماية المخيمات الفلسطينية من خلال قطع الطريق على أي توتير أمني، وسط خشية من دخول طابور خامس أو الإحتلال الإسرائيلي وعملائها على الخط.



كما تضمن تطويق ومعالجة آثار أحداث مخيم برج الشمالي وتداعياتها على مجمل الوضع الفلسطيني، وضرورة البحث الجدي عن السبل الآيلة لتجاوزه وإنهاء آثاره السلبية، بما يحفظ أمن المخيمات واستقرارها ويضمن حقوق الشهداء والجرحى، وترك الأمر للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.



وحسب "النشرة" فمن المتوقع عقد اجتماع لـ"هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في لبنان خلال يومين للإعلان عن التوصل إلى الاتفاق وطي صفحة الخلافات واعتبار الساحة اللبنانية استثنائية، وإعادة العمل بالأطر المشتركة التي جمدت منذ ذلك الحين.