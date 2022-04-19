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وزير خارجية تونس يؤكد الاستعداد لتقديم كل الدعم للفلسطينيين في وجه الاعتداءات 'الإسرائيلية'

وزير خارجية تونس يؤكد الاستعداد لتقديم كل الدعم للفلسطينيين في وجه الاعتداءات 'الإسرائيلية'
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس الاثنين، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب لإسناد دولة فلسطين أمام الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على كل أرض دولة فلسطين ومنها عاصمتها القدس الشرقية.

العالم - تونس

وعبر الوزير التونسي -خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي- عن موقف بلاده الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة التهجير والدمار والمصادرة والإحلال التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مؤكدا وقوف تونس مع فلسطين في مواجهة الاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحديدا الاعتداءات الأخيرة المتواصلة على الحرم القدسي الشريف ومنه المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا.

بدوره، أعرب المالكي -حسب بيان للخارجية الفلسطينية- عن شكره لنظيره التونسي على موقف تونس المشرف من القضية الفلسطينية، واستعداد دولة فلسطين للتنسيق مع الأشقاء في تونس لكيفية مواجهة تلك الاعتداءات "الإسرائيلية"، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، ومنع إدخال أي تغييرات على الوضع القائم زمانيا بحكم أن المكان هو موقع إسلامي خالص.

وناقش الوزيران الجهود المشتركة التي تبذل من أجل عقد اجتماعات عربية وزارية لمواجهة تلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

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