ما هي معدات الجيش الايراني التي تم عرضها للمرة الاولى في الاستعراض العسكري؟

العالم - ايران

وتم في هذا الاستعراض عرض احدث معدات ومنجزات الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك بحضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين في البلاد.

والمعدات التي تم عرضها للمرة الاولى في استعراض عام هي:

1-الطائرة المسيرة "ابابيل-5": تعد نسخة مصغرة من الطائرة المسيرة "مهاجر6" وهي قادرة على حمل 6 قنابل ذكية من سلسلة "قائم" بالغة الدقة.

2-منظومة "صياد" التكتيكية للدفاع الجوي: تعتبر نسخة جديدة من منظومة "صياد" وبالامكان وضع منصة الاطلاق والرادار على قاعدة واحدة.

3-منظومة "دزفول" للدفاع الجوي: نسخة ايرانية لمنظومة "تور-ام1" وهي قادرة على تدمير صواريخ كروز والطائرات المسيرة والمقاتلات المعادية على بعد 12 كم وارتفاع 6 كم كحد اقصى ويتم نصبه على قاعدة ذات عجلات.

4-صاروخ ارض-ارض "فتح 360": صاروخ تكتيكي عرض سابقا من قبل الحرس الثوري.

5-الطائرة المسيرة "كمان-22": قادرة على التحليق لفترة اكثر من 24 ساعة ويمكنها حمل مختلف انواع الشحنات القتالية والبصرية والمستخدمة في الحرب الالكترونية وذات مدى عملاتي يصل الى 3000 كم.