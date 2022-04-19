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لافروف يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية في أوكرانيا

لافروف يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية في أوكرانيا
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في أوكرانيا.

العالم - روسيا

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" اليوم الثلاثاء "تهدف العملية في شرق أوكرانيا - كما أُعلن بالفعل - إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك. ستستمر هذه العملية، وستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة. ويبدو لي أن الآن ستكون لحظة مهمة خلال هذه العملية الخاصة".

وأشار لافروف إلى أن روسيا، بعد المحادثات في اسطنبول، كبادرة حسن نية، غيرت تشكيل القوات في أوكرانيا، لكن لم يتم تقييم ذلك بشكل صحيح " لقد قمنا ببساطة بتغيير شكل وجودنا العسكري في أوكرانيا ، وتم الإعلان عن ذلك مباشرة بعد الاجتماع في اسطنبول. قلنا ذلك لأننا نعتقد أنهم قدموا للنظر في ما يمكن أن يشكل أساس الاتفاقية، قمنا كبادرة حسن نية، بتغيير التكوين في منطقتي تشيرنيهيف وكييف، ومع ذلك، كما تعلمون لم يتم تقديره، بدلاً من ذلك، عرض مسرحي في بوتشا".

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