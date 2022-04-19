السفارة الايرانية في كييف تستأنف انشطتها

العالم - ايران

وكتب مرادي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اوكرانيا استانفت انشطتها في كييف يوم 7 نيسان/ابريل الجاري.

واضاف: ان انشطة السفارة لم تتوقف اطلاقا في الايام التي تلت الحرب سواء داخل اوكرانيا او بعد التواجد الموقت في مولدافيا، وان الزملاء هم الان على استعداد لتقديم الخدمات للرعايا الايرانيين الاعزاء في مقر السفارة بكييف.

وكان السفير الايراني في كييف قد كتب في تغريدة اخرى قبل ايام حول الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين: ان وزير الخارجية الايراني اعلن من جديد معارضة ايران لاي حرب واراقة للدماء واعلن عن حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية واستئناف انشطة السفارة في كييف ودعا الى توفير الامن الكامل للدبلوماسيين الايرانيين.

واضاف مرادي: ان وزير الخارجية الايراني اعلن استعداد البلاد لايفاد فريق طبي وتقديم مساعدات انسانية لاوكرانيا ووصف خبر صحيفة "الغارديان" حول ارسال اسلحة ايرانية الى روسيا بانه مفبرك وغير حقيقي.