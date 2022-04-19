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العراق.. إعلان حالة الإنذار القصوى (ج) في عموم المحافظات

العراق.. إعلان حالة الإنذار القصوى (ج) في عموم المحافظات
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن حالة الإنذار "ج" لثلاثة أيام في عموم محافظات العراق لإفشال جميع المخططات الإرهابية.

العالم-العراق

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله، إنه "تم الإعلان عن الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الارهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا".

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه أمس الإثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والإستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان"، وذلك بعد تحذير استخباري من وجود نية لفلول داعش الارهابي القيام بتنفيذ هجمات باسم (غزوة رمضان) خلال الأيام المقبلة.

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العراق.. إعلان حالة الإنذار القصوى (ج) في عموم المحافظات