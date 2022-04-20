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مصدره العراق.. هجوم سيبراني يستهدف مواقع حكومية وإعلامية "إسرائيلية"

مصدره العراق.. هجوم سيبراني يستهدف مواقع حكومية وإعلامية
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم ​سيبراني​ استهدف مواقع حكومية وإعلامية "​إسرائيل​ية" مصدره العراق.

العالم-الاحتلال

وأشار موقع “كودكود” العبري الرسمي، إلى تعطل موقع القناة 9 العبرية. فيما أكد في وقت لاحق أن موقع قناة "كان 11" الحكومية سقط أيضا جراء الهجوم السيبراني.

وفي السياق، أوضح موقع "روترنت" العبري أن تقارير تفيد بأن الهجوم السيبراني كان مصدره ​العراق​.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن توقيت بدء الهجوم السيبراني على مواقع الاحتلال الإسرائيلي، هو نفس التوقيت الذي أغتيل به قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

من جهتها ذكرت قناة صابرين نيوز على التلغرام أن الهجوم تم تنفيذه من قبل فريق "الطاهرة" واستهدف مواقع وسيرفرات مواقع الكيان الصهيوني الحكومية الاعلامية، مشيرة إلى تأييد عراقي وفلسطيني واسع على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حسابات عامة وناشطين للهجمات السيبرانية العراقية التي استهدفت مواقع اسرائيلية رسمية.

والجدير بالذكر، أن الهجوم السيبراني نوع من المناورة الهجومية التي تستهدف أنظمة معلومات الكمبيوتر أو البنية التحتية أو شبكات الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

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