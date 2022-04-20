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الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالا جويا في الحسكة ويعتقل 3 أشخاص

الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالا جويا في الحسكة ويعتقل 3 أشخاص
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في سوريا بأن قوات الاحتلال الأمريكي اعتقلت ثلاثة أشخاص بعملية إنزال جوي في محيط بلدة مركدة جنوبي الحسكة.

العالم-سوريا

وكانت قوات التحالف الأمريكي نفذت في 14 الشهر الجاري عملية إنزال جوي في محيط بلدة مركدة جنوبي الحسكة، واعتقلت شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، قبل أن تغادر المنطقة وتقتاد المعتقل إلى جهة مجهولة، بحسب المرصد السوري المعارض.

وفي 5 الشهر الجاري أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين السوريين خلال عملية إنزال جوي في منطقة الحوس بريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي ضمن مخيم يضم عائلات مهجرة في منطقة الحوس شرق الرقة وقامت على أثرها باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما سادت حالة من الهلع والرعب في صفوف السكان.

واستشهد مدني سوري في الـ 28 من الشهر الفائت اثر عملية انزال جوي للاحتلال الأمريكي في بلدة ذيبان شرق دير الزور.

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