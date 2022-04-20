البرلمان الكويتي يدين تصعید الاحتلال ووحشیته بحق الفلسطينيين

العالم - الكويت

وقال المجلس، في بيان، إنه يدين ويستنكر الاقتحامات التي يقوم بها الصهاينة للأماكن المقدسة تحت حماية عسكرية وحشية ودموية، مشيداً بصمود الفلسطينيين العزّل داخل وخارج مدينة القدس المحتلة.

وأكد البيان دعم الكويت حكومة وشعباً للفلسطينيين ولنضالهم الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي بالضغط لحماية المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، "ووقف كافة خطط وخطوات تقديم القربان الصهيوني المزعوم في الحرم المقدسي".

كما أكد ضرورة إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين، ووقف اقتحامات المخيمات والمدن العربية، مجدداً موقف الكويت والشعوب العربية والمسلمة كافة الرافض للاحتلال وممارساته.

وفي وقت سابق، وجّهت وزارة الأوقاف الكويتية المساجد بالدعاء للفلسطينيين في قنوت التراويح والقيام، كما نظم كويتيون، أمس الاثنين، وقفة في العاصمة للتنديد باعتداءات الاحتلال.

ودانت الخارجية الكويتية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بشدة، الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وضد الأماكن المقدسة.

وفي شأن آخر، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، إن المجلس لن يعقد جلسات بسبب استقالة الحكومة واعتذارها رسمياً عن حضور الجلسات.

وقال الغانم إن الحكومة قدمت له اعتذاراً رسمياً عن حضور الجلسات خلال جلسة 11 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن البت في الاستقالة من صلاحيات أمير البلاد، ولا يمكن لأحد الحديث عنه أو تحديد وقته.

وقدمت حكومة صباح الخالد استقالتها في 5 أبريل الماضي، قبل يوم واحد من تصويت كان مقرراً في مجلس الأمة على طلب بعدم التعاون معها، ولم يبت أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في الاستقالة حتى الآن.