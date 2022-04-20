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شاهد: ثاني أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم

شاهد: ثاني أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تعد دار الطباعة الكبرى للمصحف الشريف في مدينة قم المقدسة وسط ايران، كثاني أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي منذ عام 1990.

العالم- منوعات

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