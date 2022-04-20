شاهد..صمود الفلسطينيين يزيح الستار عن ضعف الاحتلال

العالم-مراسلون

ويستمر اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تعمل على افراغ باحات المسجد الاقصى المبارك من المصلين والمرابطين وتنتشر عند كل الابواب الرئيسية سواء للبلدة القديمة او المؤدية للمسجد الاقصى المبارك مع فرضها لتقيد الدخول للشباب الفلسطيني.

وقال عضو الهيئة الاسلامية العليا حمزة قطينة: المؤسسة الرسمية الاسرائيلية قد اتخذت نهجا جديدا في المسجد الاقصى وقد غيرت من الوضع القائم فيه وانتهكته واستباحت حرمة المسجد الاقصى بشكل سافر ودون مراعاة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك وبخصوص مسجدهم المقدس.

ومع حالة الصمود والتحدي التي ابداها الفلسطينون والمرابطون بوجه هذه الاقتحامات وافشال مخططها ووقوف المقاومة الفلسطينية كالسد المنيع ظهر تفكك حكومة بينيت وضعفها وارتباكها الذي ادى الى الغاء ما يعرف بمسيرة الاعلام للمستوطنين ومنع اعضاء الكنيست المتطرفين أمثال بن غفير من الوصول لباب العامود ناهيك عن وقف الاقتحامات لمستوطنين ابتداء من يوم الجمعة القادمة حتى نهاية رمضان المبارك وكل ذلك تجنبا من تصاعد الاوضاع فلسطينيا.

وقال المحلل السياسي محمد زحايكة: ما يدور حاليا هو صراع بين اليمين الاستيطاني بقيادة بنت واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو. لا شك ان ما حدث في الايام الاخيرة من منع مسيرات المستوطنين من قبل هذه الحكومة سوف يضعفها وربما سوف يقود الى سقوطها.

وعملت شرطة الاحتلال على منع وصول المستوطنين ومسيرة العلم لمحيط البلدة القديمة او المرور بداخلها من باب العامود وذلك وفق توصيات جهاز الامن الداخلي للاحتلال الذي طالب بذلك تحسبا من اندلاع مواجهة مشابه كما حدث العام الماضي مما اعتبر رضوخ للمقاومة ونجاحها بتثبيت قوة الردع بوجه الاحتلال وسياساته.