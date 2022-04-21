حركة فتح: التقسيم وهم.. والمدينة المقدسة ليست للبيع + فيديو

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" أكد منذر الحايك أن الاحتلال قد حاول ومنذ يوم الجمعة الماضي اختبار الشعب الفلسطيني، من خلال اقتحاماته المتكررة على المسجد الأقصى، لكن ما وجده من الشعب الفلسطيني إنما كان التصدي والصمود.

وأضاف: حينها أجمعنا نحن والفصائل الفلسطينية في غزة على النفير العام، ودعونا شعبنا إلى الرباط في ساحات المسجد الأقصى للدفاع عن هوية القدس والسيادة العربية الفلسطينية في المدينة المقدسة.

وأوضح أن ما حدث اليوم هو نتيجة هذا الاختبار، وعندها أدرك الاحتلال وحكومة بينيت أن القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني خط أحمر ولا يمكن تجاوز هذا الخط.

وبين الحايك: عندها وقفت حكومة بينيت لتفكر جليا أن المشعوذ إيتيمار وغيره من المستوطنين لا يجلبوا الأمن ولا السلام بل الدمار والحرب.

وأشار إلى أن: هناك أحداث كثيرة حدثت في السابق، فعندما فكرت إسرائيل بالتقسيم الزماني والمكاني كانت هناك مجموعات من شبابنا وأبنائنا في باحات المسجد الأقصى يتصدون لقطعان المستوطنين.

وأضاف: إذا اعتقدت إسرائيل مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يمكن أن نمرر موضوع التقسيم الزمني والمكاني فهذا وهم.

وقال الحايك: "القدس بالنسبة لنا مسرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.. هذه المدينة المقدسة ليست للبيع.. ولن نتهاون نحن في حركة فتح بالتصدي لقطعان المستوطنين.

وخلص إلى القول: نقول بكل وضوح إن الرباط هو حق لكل فلسطيني، ومطلوب من كل فلسطيني أن نبقى في ساحات المسجد الأقصى، ورسالتنا رسالة الشعب الفلسطيني قد وصلت.

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