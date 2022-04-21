شاهد.. ماكرون ولوبان يتبادلان الاتهامات بأول مناظرة

العالم - اوروبا

ففي مناظرة تلفزيونية استمرت اكثر من ساعتين وخمسة واربعين دقيقة، وجه خلالها كل طرف للاخر وابلا من الاتهامات بانه غير مؤهل لقيادة فرنسا، حاولت لوبان اظهار قربها للفرنسيين، منتقدة الحصيلة الاقتصادية السيئة للغاية لماكرون والحصيلة الاجتماعة الاشد سوءا، متعهدة باعادة الاموال إلى جيوب ملايين الفرنسيين الذين زادوا فقرا خلال خمس سنوات من رئاسة ماكرون.

وقالت المرشحة لانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان: "سمعتك أنت وحكومتك تفخرون بأنكم عززتم القوة الشرائية للفرنسيين، ورأيت فقط فرنسيين يقولون لي إنهم لم يعودوا قادرين على التحمّل، وأنهم لا يستطيعون تغطية نفقاتهم".

في المقابل، اتهم ماكرون غريمته بانها تعيش فقط على الخوف والاستياء والرغبة في الدفع الى حرب اهلية باعتزامها حظر الحجاب الاسلامي في الاماكن العامة، كما ان لديها رغبة في اخراج فرنسا من الاتحاد الاوروبي.

الحدة كانت عالية بشأن القضايا السياسية المحلية، وتصاعدت اكثر بين المتنافسين أثناء نقاش النزاع المحتدم في أوكرانيا، حيث اتهم ماكرون منافسته بانها عبدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحصول حزبها على قرض من بنك روسي.

كما قال المرشح لانتخابات الرئاسية الفرنسية، ايمانويل ماكرون: "بالنسبة لبلدنا، هذه أخبار سيئة، لأنك تعتمدين على النظام الروسي وتعتمدين على بوتين".

وعقب المناظرة الوحيدة في هذه الانتخابات، أظهر استطلاع سريع للرأي أن تسعة وخمسين بالمئة من المشاهدين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن ماكرون أكثر إقناعا من لوبان، الا انه من غير الواضح كيف ستترجم هذه النتيجة في اتجاهات التصويت يوم الأحد القادم.

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