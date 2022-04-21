هجوم سيبراني عراقي يسقط مواقع إلكترونية اسرائيلية حيوية

العالم - العراق

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قولها، أن "المهاجمين سيطروا على موقع سلطة المطارات حوالي الساعة التاسعة مساء كجزء من هجوم إلكتروني واسع النطاق على مواقع إسرائيلية بدأ في وقت سابق من صباح الأربعاء".

وأضافت أنه "من بين المواقع المختلفة التي سقطت بيد المجموعة موقع القناة 9 وموقع هيئة البث (كان)، والتي عادت إلى نشاطها بعد وقت قصير".

وأشارت إلى أن "المهاجمين هم مجموعة تطلق على نفسها اسم "فريق التحرير"، وهي من العراق وتقول أن الهجوم تم تنفيذه انتقاما لاغتيال الشهيد "قاسم سليماني".

وذكرت هيئة المطارات أنها كانت على علم بالهجوم، وأنه لم يتم تعطيل أنظمة تشغيل الهيئة.