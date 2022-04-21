مراسل العالم: الاحتلال يقتحم الأقصى ويفرغ ساحات الحرم

العالم - لبنان

واضاف مراسل (العالم) ان قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على المصلين والمعتكفين وطردهم بالقوة من ساحات الحرم ومحاصرتهم داخل مصليات الأقصى.

وأوضح شاهين، ان قوات التدخل السريع والوحدات الاسرائيلية الخاصة انتشرت في ساحات الحرم، لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى لليوم الخامس على التوالي، حيث تم إبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحامات للمستوطنين، وكذلك محاصرة المصلين في مصليات الأقصى وخاصة في المصلى القبلي، وكذلك الاعتداء على النساء وطردهن من صحن قبة الصخرة.

ووفرت قوات شرطة الاحتلال الحراسة للمستوطنين الذين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات تضم 40 مستوطنا، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بساحات الأقصى

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في ساحات الحرم إثر اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى منذ ساعات الصباح، فيما اعتلت قوات الاحتلال أسطح المصلى القبلي وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق و10 إصابات بالمطاط وصفت إصابة بالخطيرة جدا.

عشرات حالات الاختناق بالمصلى القبلي

وحاصرت قوات الاحتلال الشبان داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوبهم.

وأصيب عدد كبير في حالات الاختناق داخل المصلى القبلي الذي يحاصر فيه الاحتلال الشبان. كما أصيب مسن برصاصة مطاطية جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين داخل المسجد الأقصى.

وعمدت قوات الاحتلال على قمع والاعتداء على المصلين وتفريغ المسجد الأقصى من الطواقم الصحافية.

وحاولت قوات الاحتلال إبعاد الفلسطينيين عن بوابات المسجد الأقصى ومنعت دخولهم إلى ساحات الحرم، حيث حاصرت المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وقبة الصخرة.

وهذه المرة السادسة التي يقتحم الاحتلال ومستوطنوه ساحات المسجد الأقصى منذ يوم الخميس الماضي لما يسمى عيد "الفصح العبري"، حيث سيكون اليوم آخر الاقتحامات بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حظر اقتحام المستوطنين للأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

التضييق على الفلسطينيين بالقدس القديمة

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين بالقدس القديمة، ونصبت الحواجز داخل الأسواق وعند الطرقات المؤدية إلى بوابات الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

واقتحم أمس الأربعاء، 1180 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد "الفصح العبري"، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي وينتهي اليوم الخميس.