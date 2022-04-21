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بعد توقف 6 سنوات بسبب العدوان..

ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة جوية من مطار صنعاء

ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة جوية من مطار صنعاء
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

رحب المبعوث الاممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، بالإعلان عن أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، الأحد المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان.

العالم- اليمن

وأكد غروندبرغ، استمراره في “العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع”.

وكانت الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة قد شملت ضمن بنودها تسيير رحلتين أسبوعياً عبر مطار صنعاء إلى الأردن ومصر إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل الجاري.

الجدير بالذكر أن المسافرين من أبناء المناطق الشمالية يتعرضون للقتل وشتى صنوف الانتهاكات والابتزاز على يد النقاط التي تنصبها الميليشيات التابعة للتحالف أثناء انتقال المواطنين إلى مدينتي عدن وسيئون، بغرض السفر للخارج أو العودة إلى مناطقهم من مطاري عدن وسيئون، الأمر الذي جعل فتح مطار صنعاء الدولي ضرورة إنسانية لليمنيين.

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بعد توقف 6 سنوات بسبب العدوان.. ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة جوية من مطار صنعاء