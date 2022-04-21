ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة جوية من مطار صنعاء

العالم- اليمن

وأكد غروندبرغ، استمراره في “العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع”.

وكانت الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة قد شملت ضمن بنودها تسيير رحلتين أسبوعياً عبر مطار صنعاء إلى الأردن ومصر إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل الجاري.

الجدير بالذكر أن المسافرين من أبناء المناطق الشمالية يتعرضون للقتل وشتى صنوف الانتهاكات والابتزاز على يد النقاط التي تنصبها الميليشيات التابعة للتحالف أثناء انتقال المواطنين إلى مدينتي عدن وسيئون، بغرض السفر للخارج أو العودة إلى مناطقهم من مطاري عدن وسيئون، الأمر الذي جعل فتح مطار صنعاء الدولي ضرورة إنسانية لليمنيين.