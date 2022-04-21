الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني:

ايران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا

ايران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الايراني محادثات هاتفية مع نظيره السوري فيصل المقداد تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك وعددا من المسائل الاقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية الإيرانية عن ارتياحه لاستمرار التعاون الإيراني السوري على مختلف المستويات والجهود الخاصة التي يبذلها البلدان لتطوير العلاقات، معلناً انعقاد اللجنة العليا المشتركة بهدف تسريع العلاقات الاقتصادية، خاصة في القطاع الخاص.

وفي معرض إعلانه التنديد الشديد بتدنيس النظام الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك قال أميرعبداللهيان: "نحن نشهد جرائم الصهاينة في المسجد الأقصى كل يوم".
كما أعرب عن أمله في أن يتم إرسال رسائل قوية عشية يوم القدس العالمي من قبل حكومات وبرلمانات العالم الإسلامي وشعوب الدول الإسلامية في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريفين وفي إدانة العدوان الصهيوني.

وفي جانب آخر من وحول عملية المحادثات النووية، أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن "تبادل الرسائل بيننا وبين الأميركيين يجري من خلال الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد أكدنا مرارا أن جمهورية إيران الإسلامية لا تولي اهتماما للأطماع كما لا تنوي التراجع عن خطوطها الحمراء.

وأضاف أن: "المسار الدبلوماسي يعمل بشكل جيد، ولسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم".

كما أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن ارتياحه للعلاقات الثنائية المتنامية وأعلن استعداد دمشق التئام اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت ممكن لتطوير التعاون.

كما أدان وزير الخارجية السوري بشدة جرائم الصهاينة وتدنيس المسجد الأقصى، وأشاد بالدور المبدئي والموقف المبدئي لقيادة وحكومة وشعب إيران في دعم المقاومة الفلسطينية.

وأضاف فيصل المقداد: لقد أحدثت مبادرة الإمام الخميني (ره) ليوم القدس حدثا عالميا، يعتز به كل إنسان شريف وكريم.

وفي الختام، نقل وزير الخارجية السوري تحيات وتهاني الرئيس السوري بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران ورئيس الجمهورية والشعب الإيراني العزيز.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني: ما حدث في المسجد الأقصى يجسد عجز الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الذكرى السنوية الـ43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران

رهاب السلاح الذي يرهب الصهاينة

بالفيديو.. سلسلة هجمات دموية إرهابية تشهدها أفغانستان بيوم واحد

تغريدة مثيرة لمقتدى الصدر حول الهجوم الارهابي شمال أفغانستان

وزير الخارجية الايراني: ايران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا

العراق.. الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين بعمليتين منفصلتين