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المشاط: من ضمن خطط العدو استهداف المجتمع اليمني

المشاط: من ضمن خطط العدو استهداف المجتمع اليمني
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط إلى أن من ضمن برامج العدو استهداف قواعد المجتمع اليمني الصامد.

العالم - اليمن

وخلال لقائه قيادات الدولة مساء الخميس، قال المشاط:"لدينا أكبر سلاح لا يمكن أن يوجد لديهم في قضية الاهتمام بالهدى وتربية النفوس، وهذا أكبر ضامن، وعامل فشل للمؤامرات التي يستهدف بها العدو مجتمعنا".

وذكر أن "دعايات وأكاذيب العدو ستكون في المستقبل بشكل مكثف لاستهداف المجتمع اليمني ما يستدعي الانطلاق في تحصين أنفسنا"، موضحاً بقوله: "عندنا نعمة أيضا أنه نتيجة جهد السيد القائد -الله يحفظه- من البداية، وحرصه على المجتمع والدور الذي يقوم به أكثر منا فيما يتعلق بالاهتمام بالمجتمع، شكّل حتى الآن عملية تحصين كبيرة، من اختراق مؤامرات العدو في لاستهداف المجتمع، وهذا نعمة".

وتطرق إلى أهمية تعزيز الوعي لتحصين المجتمع من الأكاذيب والأراجيف التي يبث سمومها العدوان، قائلاً: "إذا لم نصنع من هذا الوعي صخرة تتحطم عليها الأكاذيب للمجتمع، اعتقد أنها كل مرة بشكل أفضح وأوقح، وتحتاج إلى وقاية كبيرة من الجميع".

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