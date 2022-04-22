صفوي: أي قوة لا يمكنها مواجهة إيران

العالم - إيران

وقال اللواء صفوي في كلمة له، مساء الخميس في إصفهان، خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد محمد حجازي: إن العدو يشن اليوم حربا مركبة تشمل إجراءات حظر اقتصادية وحربا سياسية وحربا ثقافية ضد الشعب الإيراني، لكن في الوقت نفسه، أصبحت الثورة وشعبنا أقوى.

وأضاف: إيران التي كانت في يوم من الأيام عميلة للولايات المتحدة (في العهد الملكي البائد)، باتت الآن في جانب من الموازنة وأميركا في الجانب الاخر للموازنة، وأصبح الصهاينة يخافون من قوة إيران الإسلامية وشعبنا وقوة "القدس".

وقال: بالتوكل على الله، والصمود بوجه المشاكل الداخلية والخارجية، وتلاحم وتضامن الحكومة والشعب، يمكننا الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المنشود وإلى شاطئ النجاة لأن ما هو أمامنا يبعث على الأمل.

وأشار إلى المسار التاريخي لحركة الشعب الإيراني في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية، وقال: إن حركتنا متنامية على الدوام.

ولفت اللواء صفوي إلى التهديدات الأميركية المشتركة ضد روسيا والصين وإيران، وقال: إن المصالح المشتركة يجب أن تتحقق في ظل العقوبات المشتركة، ومن الصواب التطلع إلى الشرق وإلى جيراننا في السياسة الخارجية.