تحت شعار فزت ورب الكعبة.. صعدة تحيي ذكرى استشهاد الامام علي(ع)

العالم - اليمن

واستعرضت الندوة التي حضرها رئيس جامعة صعدة عبدالرحيم الحمران وعدد من مدراء المكتب التنفيذي وأعضاء السلطة المحلية عدد من المحاور عن شخصية الإمام علي عليه السلام ، وتصديه لكل أعداء الإسلام وتسليمه المطلق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وتطرق العلامة محمد عبدالله الهادي، إلى محطات من حياة الإمام علي عليه السلام الجهادية وتفانيه وتضحيته ومواقفه في عدد من الغزوات التي خاضها تحت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصفاته وأخلاقه التي اتسم بها.

ولفت إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي سلام الله عليه ومنها مسالة التسليم لله سبحانه وتعالى وللقيادة وعدم إهمال هذا الجانب خصوصاً في هذه المرحلة.

كما استعرضت الندوة مناقب وفضائل الإمام علي والخسارة التي منيت بها الأمة باستشهاده، وأهمية الاقتداء به وشجاعته وتضحياته في مواجهة قوى العدوان والاستكبار والهيمنة.