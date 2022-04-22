شاهد.. ابن سلمان وكوشنر يعودان الى الواجهة..

العالم - خاص بالعالم

السر كشفه موقع فيكي وارد، وكلمة السر جاريد كوشنير صهر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، والكلمة المفتاح في كل هذا هي اثنان مليار دولار ثمن انقاذ كوشنير لبن سلمان.

هذا الموضوع كان محل نقاش وتعليقات على مواقع التواصل.

في هذا السياق نقرا تغريدة من " عبده خليفة" وفيها. بن سلمان حين كشف الإعلام العالمي فضائحه في ما يتعلق بحقوق الانسان وعلى رأسها الغدر بالصحافي جمال خاشقجي وقتله ووجد نفسه متورطا حتى أذنيه بدأ يوزع الأموال بحثا عن الحماية من المحكمة الدولية، وفيما يبدو قد نجح في سعيه الى حد ما

"عبد الرحمن الساعدي" علق على دفع بن سلمان ملياري دولار لكوشنير بعد انقذ الاخير له من انقلاب محمد بن نايف. الحكم والمصلحة تقتضي ذلك

نختم مع "احمد العمري" الذي غرد. كوشنير غادر مستشارا وعاد ملياردير يحتال على مال السعودية من وول ستريت بدعم من بن سلمان