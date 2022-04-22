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فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت السلطات القضائية الفرنسية الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بحسب “فرانس برس”.

العالم _ لبنان

وقال ممثلو الادعاء في ضاحية نانتير بباريس، إن مذكرة التوقيف تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي “سهيل بهوان للسيارات”.

واعتقل غصن، رئيس شركة نيسان، في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 للاشتباه في ارتكابه تجاوزات مالية إلى جانب كبير مساعديه، جريج كيلي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، بينما كان ينتظر غصن محاكمته، قام برحلة جريئة، حيث تم تهريبه من اليابان في حقيبة أجهزة صوتية على متن طائرة خاصة، ووصل لاحقا إلى لبنان.

وفي عدة تصريحات له، قال غصن إنه هرب لأنه لا يعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة في اليابان، حيث يبلغ معدل الإدانة لدى المدعين حوالي 99 في المائة في القضايا التي تحال إلى المحاكمة.

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فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

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