بالصورة.. كشف محادثات مسربة بين الجبري ورئيس أمن الدولة السعودي

العالم - السعودية

ونشرت "فيكي وورد"، عبر موقعها الإلكتروني، سلسلة محادثات تعود لعام 2017، أي الفترة التي شهدت عزل ولي العهد، وزير الداخلية السابق "محمد بن نايف" من مناصبه، وصعود الأمير "محمد بن سلمان" إلى الواجهة بدلا منه.

وسأل "الجبري" "الهويريني"، في إحدى المحادثات، عن العودة إلى المملكة أم البقاء في "البراد"، في إشارة إلى الطقس البارد في كندا والولايات المتحدة حيث كان يتنقل، ليجيبه "الهويريني" بأن عليه البقاء هناك وعدم العودة للمملكة.

وتظهر المحادثة أيضا إرسال "الجبري" لـ "الهويريني" البيان الذي رفعته شركة Stryck في واشنطن، والذي أعلنت فيه تمثيلها لـ "بن نايف"، وأن شخصا يدعى "خالد الغنام"، هو من وقع اتفاقية Stryck نيابة عن "بن نايف".

كما تُظهر المحادثات أن "الجبري" أرسل لـ"الهويريني" مقالا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، يتحدث عن انجذاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" إلى الصراع بين "بن نايف" و"بن سلمان"، وأن عقد شركة Stryck كان عبارة عن تحرك من جانب "بن نايف" للتعامل مع إدارة "ترامب".

وقال "الجبري" لـ"الهويريني": "المقال مكتوب بشكل ضار للغاية ويتطلب قراءة متأنية، وقد يقلق بعض أصدقائنا".

وتضمنت إحدى الرسائل صورة تجمع "بن نايف" بولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، أرسلها "الجبري" لـ "الهويريني".

وتعتقل السلطات السعودية اثنين من أبناء "الجبري"، وتتهمه باختلاس مليارات الريالات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية، فيما يخوض رجل الاستخبارات السابق معركة قضائية في الولايات المتحدة ضد "بن سلمان".