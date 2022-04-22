ماكرون ولوبان يطلقان الرصاصات الاخيرة قبل الانتخابات

العالم - أوروبا

كل من ماكرون ولوبان اطلق رصاصته الاخيرة قبل التصويت في جولة الإعادة المقررة في الرابع والعشرين من نيسان/ ابريل الحالي، والتي تلعب قضايا وملفات عدة دورا في تحديد مصيرها. فلوبان فضلت التصويب على شخص منافسها متهمة اياه بأنه لا يحب الفرنسيين واهانهم خلال فترة رئاسته.

وقالت لوبان:"ماكرون لا يحب الفرنسيين. انظروا إلى الطريقة التي تصرف بها خلال السنوات الخمس الماضية، ظل ينظر إلى الفرنسيين بشكل مهين وعاملهم بطريقة وحشية. لقد كانت ولايته بأكملها عبارة عن سلسلة متتالية من الكلمات المهينة للفرنسيين".

من جهته اتهم ماكرون منافسته اليمينية باستغلال الأخطاء التي حصلت في عهده للتصويب عليه، وانها استخدمت الغضب في الشارع الفرنسي من اداء حكومته لتعزيز حملتها الانتخابية.

وقال ماكرون:"لوبان تمكنت من إحراز تقدم من خلال التستر على نفسها، وطرح مشاكل أخرى، وهي تتغذى أيضاً على الأشياء التي لم أتمكن من القيام بها بنفسي، مثل تهدئة بعض الغضب أو تقديم حل للمطالب".

اما الشارع الفرنسي فهو امام اختيار صعب في كافة ابعاده، حيث عليه الاختيار بين رئيس لم ينفذ الكثير من وعوده لاسيما ما يتعلق بالطبقات العاملة، وبين مرشحة يمينية استندت على وعود اثارت نقاشا واسعا وجدلا لم ينته خلال حملتها الانتخابية، خاصة موضوع الحجاب والتعاطي مع المسلمين في فرنسا. اضافة الى مواقفها القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مواطنة فرنسية:"أنا حقًا لا أريد أن تكون مارين لوبان في السلطة. أعتقد أنها مؤيدة تماماً لبوتين، وأنا أعارض تماماً سياستها الخارجية، وبالنظر إلى الوضع الحالي، فهذا أمر غير مقبول. كما أنني أعارض أجواء الحرب الأهلية التي تخاطر بتهيئتها".

لكن، بالرغم من وضع ماكرون المريح نظرا لاستطلاعات الراي قبل جولة الاعادة، وتحضره جيدا لتسديد الضربة القاضية لمنافسته، الا ان التخوف يحضر لدى مؤيدي الرئيس الفرنسي من ان تنجح شاحنة المواقف المثيرة للوبان بإيصالها الى قصر الاليزيه.