لجنة عراقية تبحث تقريرا امريكيا بشان حقوق الانسان

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن "اللجنة الفنية المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، عقدت اجتماعها الأول لدراسة التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف، وبحضور مستشاري رئيس الوزراء حسين علاوي ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية السفير هشام العلوي، ورئيس دائرة أمريكا وكالة ميادة عبدالله ياسين، ومعاون رئيس دائرة حقوق الإنسان محمد صاحب مجيد، ومسؤول ملف حقوق الإنسان في مكتب السيد الوكيل في وزارة الخارجية سكرتير أول يحيى إبراهيم، اضافة إلى مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل".