اجتماعات في مكتب نوري المالكي لتفادي الانسداد السياسي

العالم - العراق

رئيس تجمع السند الوطني العراقي النائب احمد الاسدي، كشف عن اجتماع للاطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع بعض التيارات السياسية العراقية. وقال الاسدي ان الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم. واضاف انه خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها انهاء حالة الركود السياسي الحالية. واوضح الاسدي ان القوى المجتمعة اكدت على اهمية مواصلة الحوار والجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياسي الحالي، والمضي في طرح خارطة طريق من شأنها رسم انفراجة في العملية السياسية، والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة، عبر الجلوس لطاولة حوار مشترك، بهدف تعزيزاً للعملية الديمقراطية في البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي الحالي.

نواب في الاطار التنسيقي أكدوا ان هنالك تقارب كبير مؤخرا بين الإطار وتحالف السيادة والاحزاب الكردية حيث ان النقاشات التي تدور حالياً هي حول آلية اختيار رئيس الوزراء، هل ستكون عن طريق الكتلة الأكبر او التوافق بين الكتل. واضافوا انه تم طرح آلية اختيار رئيس الوزراء على الكتلة الصدرية ومن المتوقع ان تكون هناك انفراجة سياسية خلال الأيام المقبلة او عند نهاية شهر رمضان.

الرئيس العراقي برهم صالح حذر من انزلاق البلد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي. واضاف ان الانسداد السياسي الراهن في انجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على اجراء الانتخابات بات امر مقلق وغير مقبول.

العراق يشهد أزمة سياسية تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين، ويعود ذلك الى عدة اسباب ابرزها تفكك التحالفات التقليدية بين القوى السياسية العراقية، وذلك الى جانب انقسام وعدم وضوح الرؤية لدى النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، وهو ما جعل العراق يعيش في حالة الفراغ هذه والتي اذا استمرت قد تؤدي بحسب الخبراء الى انتخابات مبكرة علها تفرز كتلة اكبر تؤدي الى تشكيل الحكومة.