"الجيش الصحراوي" يستهدف مواقع تابعة للقوات المغربية

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وقالت إنها استهدفت قطاع المحبس ومناطق أم لكطى، الشيظمية، روس السبطي امحيبس، التدريب، اكرارة، الفرسيك، سبخة تنوشاد، لعران، اكويرة، ولد ابلال.

وأضافت أن الجيش الصحراوي استهدف خلال الأسبوع الماضي مناطق فدرة التمات، احريشة ديرت، وسدرة تركانت اكصيبي النخلة وبن زكة ولمكيتب قطاع حوزة.

وأشارت إلى أن مفارز أخرى هاجمت تخندقات القوات المغربية بقطاعات الفرسية والكلتة واتويزكي وبمناطق اكرارة لحديد واكرارة الشديدة والجبيلات البيظ ولمسامير واكرارة العربي واكصيبة الشهداء.

وأوضحت أن هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل القوات المغربية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار العازل، حسب نص البيان.

ولا يزال تستمر المعارك بين النظام المغربي والصحراويين منذ انتهاء وقف إطلاق النار نوفمبر 2020.