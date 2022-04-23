ترحيب كبير بدعوة السيسي للحوار.. هل تشهد مصر انفراجة سياسية؟

العالم - مصر

جاء ذلك خلال حوار له مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي.

السيسي أكد أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، مشيرا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة

الأخيرة استهدفت التأكيد أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.

دعوة السيسي نزلت بردا وسلاما على الكثيرين ممن اعتبروها بداية لانفراجة سياسية قد تكون قريبة.

وقال الفقيه الدستوري نور فرحات إن الحوار السياسي حتى يكون جادا وليس مجرد خطوة دعائية له شروط إجرائية وموضوعية مشيرا إلى أن الحوار الشكلي المظهري لن يسفر عن أية نتيجة إيجابية لا لمصلحة النظام السياسي ولا لمصلحة مستقبل الوطن .

وأضاف فرحات أن هناك فرقا بين الحوار وإملاء وجهات النظر و بين الحوار والدعاية السياسية ،لافتا إلى أن الحوار في معناه الأولي يعني إدارة الاختلاف وصولا للحق الذي هو وسط بين نقيضين .

وقال فرحات إن الحوار يجب أن يبدأ بالإفراج عن كل سجناء الرأي والمحبوسين في قضايا الرأي والضمير الذين لم يثبت عليهم سلوك اجرامي عنيف.

ولفت إلى أن موضوعات الحوار كثيرة ومتراكمة من خبرة المصريين عشرات وعشرات السنين.

أولها، أولويات التنمية الاقتصادية وتوزيع أعبائها،

ثانيها، قضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل القومي والانفاق العام،

ثالثها، قضية الشرعية وسيادة القانون وإصلاح نظام العدالة وضمانات استقلال القضاء،

رابعها، الحقوق والحريات العامة وكيفية درء انتهاكات الحقوق الدستورية وكيفية تحقيق الموائمة بين الحريات والأمن القومي

خامسها، حدود العلاقة بين الأمن والسياسة،

سادسها، الفساد وكيفية مقاومته،

سابعها، تحديث الادارة الحكومية،

ثامنها، الحريات الإعلامية والصحفية،

تاسعها، استقلال مؤسسات الرقابة،

عاشرها، العلاقة بين الدين والسياسة والدولة.

من جهته قال الكاتب الصحفي جمال الجمل إن تصريح السيسي لا ينبغي المرور عليه سريعاً، لأنه يلبي مطلبا ألح عليه كثير من السياسيين والفئات الشعبية.

وأضاف الجمل: نحن على أبواب عيد الفطر أتوقع أن الإفراج عن السياسيين في قضايا الرأي والتظاهر ضرورة تسبق طرح فكرة الحوار.