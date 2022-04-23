الرئيس الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار

العالم - سوريا

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية ، فقد زار الرئيس الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، يوم الجمعة دار "الأمان" للأيتام بدمشق.

أشارت الرئاسة السورية إلى أن الأسد وعقيلته شاركا أطفال الميتم ألعابهم وطعام الإفطار.

وتظهر الصور المنشورة الرئيس السوري والسيدة الأولى خلال تحدثهما مع الأطفال وأخذ الصور التذكارية الجماعية والفردية.

ونشرت صورة عامة لباحة الميتم الداخلية تظهر فيها موائد الإفطار الرمضانية التي أقامها الميتم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حيث تناول الأسد وعقيلته وجبة الإفطار مع الأطفال.