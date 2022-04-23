السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..

الرئيس الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار

الرئيس الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته، امس الجمعة، دار ايتام في العاصمة السورية دمشق، وشارك الأسد والسيدة الأولى الأطفال على مائدة طعام الإفطار.

العالم - سوريا

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية ، فقد زار الرئيس الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، يوم الجمعة دار "الأمان" للأيتام بدمشق.

أشارت الرئاسة السورية إلى أن الأسد وعقيلته شاركا أطفال الميتم ألعابهم وطعام الإفطار.

وتظهر الصور المنشورة الرئيس السوري والسيدة الأولى خلال تحدثهما مع الأطفال وأخذ الصور التذكارية الجماعية والفردية.

ونشرت صورة عامة لباحة الميتم الداخلية تظهر فيها موائد الإفطار الرمضانية التي أقامها الميتم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حيث تناول الأسد وعقيلته وجبة الإفطار مع الأطفال.

روابط ذات صلة

الاسد يؤكد أهمية التوصل لاتفاق نووي لخدمة مصالح إيران والمنطقة

الرئيس الاسد يلتقي المشاركين في المؤتمر الكنسي الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إندبندنت: "الإسلاموفوبيا هي القوة الدافعة في الانتخابات الفرنسية ولا خيار للمسلمين"

بالصور.. الرئيس الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار

شاهد بالخريطة: تطورات اليوم الـ59 للحرب في اوكرانيا

بالفيديو.. بايدن ’يصافح الهواء’ مرة اخرى!

معلومات خطيرة عن تدوير المخابرات التركية للنصرة في إدلب

الرئيس الإيراني: جرائم الصهاينة والدواعش صنيعة الغرب