شاهد.. تفاصيل جولة المحادثات الجديدة بين ايران والسعودية

العالم - ايران

جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد.

موقع نورنيوز الإيراني الذي كشف عن جولة المحادثات الإيرانية السعودية أعرب عن توقعه بانعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الايراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة.

الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الإجتماع الإيراني السعودية أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين مشيراً إلى أن الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الإجتماعات.

ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصّلت له الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع 'نور نيوز' تشير إلى أن أجواء إيجابية خيّمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات.

وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان رحّب بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبراً أنها تظهر 'رغبة' الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

كما اعتبر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، أن حضور ايران النشط مع برنامج في المحادثات الثنائية مع ?السعودية ?ينبع من الاستراتيجية المبدئية لإيران في مجال التعاون والمودة مع جيرانها.

وكان وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أعرب خلال زيارة لطهران عن أمله في أن يتم الوصول الى مراحل أخرى من هذا الحوار وأن ينتقل الحوار من حوارات مغلقة وسرية وأمنية الى حوارات ديبلوماسية علنية.

وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في إبريل/ نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.