استشهاد وإصابة 5 يمنيين بانفجار ألغام من مخلفات العدوان

العالم - اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهد طفلة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الضاهر بمحافظة صعدة.

كما أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بينهم طفل نتيجة انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان في أحد الطرق الفرعية في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف.

وأوضح المركز أن محافظتي صعدة والجوف من أكثر المحافظات الملوثة بالقنابل العنقودية ومخلفات العدوان .

وطالب المركز التنفيذي بالضغط على تحالف العدوان بسرعة السماح بإدخال الأجهزة الكاشفة للألغام، لافتا إلى أن المركز يطالب البرنامج الإنمائي بتوفير هذا الأجهزة لأكثر من ثلاثة أعوام دون جدوى.