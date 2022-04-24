الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالوثيقة.. برلماني يحرّك مذكرة قبض سابقة بحق علي حاتم السليمان

بالوثيقة.. برلماني يحرّك مذكرة قبض سابقة بحق علي حاتم السليمان
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

طالب عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى المرياني، السبت، الإدعاء العام بتفعيل مذكرة قبض سابقة صادرة بحق علي حاتم السليمان أحد شيوخ قبائل الدليم في محافظة الأنبار غربي البلاد.

العالم-العراق

وقال المرياني في وثيقة مذيلة بتوقيعه موجهة إلى الإدعاء العام بتاريخ 23 من شهر نيسان/أبريل الجاري، "لوحظ في الأيام السابقة تواجد المدعو (علي حاتم السليمان) في بغداد، وهو متهم بقضايا إرهابية خطيرة، وصادرة أمر قبض من (محكمة تحقيق الخالدية/محكمة استئناف الأنبار الاتحادية".

وطالب النائب الإدعاء العام بـ"تحريك الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم".

وفي وقت سابق من مساء السبت أبدى زعيم تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، استغرابه الشديد من عودة من وصفهم بـ “قادة المنصات”، الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين، داعيا القضاء العراقي إلى اتخاذ قرار بتجريمهم وجعلهم درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن.

روابط ذات صلة

ما حقيقة لقاء علي حاتم سليمان برئيس ائتلاف دولة القانون؟

العامري يبدي استغرابا شديدا من عودة "قادة المنصات" الى العراق

الاسدي يدعو القضاء العراقي الى محاكمة داعمي الإرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فؤاد حسين: التدخل التركي اعتداء على السيادة العراقية

إسبانيا تلجأ الى الاتحاد الأوروبي للوساطة مع الجزائر

ليبيا ستعيد قطع أثرية من بريطانيا يعود تاريخها إلى قبل 2000 عام

كاتب إسرائيلي: نتنياهو يقود اليهود للجحيم

كتلة بدر النيابية: نرفض عودة 'دواعش السياسة' الى العراق

شاهد.. اعتقال ظرفاء "الغلابة" يثير ضجة في مصر