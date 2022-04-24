بالوثيقة.. برلماني يحرّك مذكرة قبض سابقة بحق علي حاتم السليمان

العالم-العراق

وقال المرياني في وثيقة مذيلة بتوقيعه موجهة إلى الإدعاء العام بتاريخ 23 من شهر نيسان/أبريل الجاري، "لوحظ في الأيام السابقة تواجد المدعو (علي حاتم السليمان) في بغداد، وهو متهم بقضايا إرهابية خطيرة، وصادرة أمر قبض من (محكمة تحقيق الخالدية/محكمة استئناف الأنبار الاتحادية".

وطالب النائب الإدعاء العام بـ"تحريك الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم".

وفي وقت سابق من مساء السبت أبدى زعيم تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، استغرابه الشديد من عودة من وصفهم بـ “قادة المنصات”، الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين، داعيا القضاء العراقي إلى اتخاذ قرار بتجريمهم وجعلهم درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن.