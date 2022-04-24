تحذير طبي.. هؤلاء ممنوعين من تناول 'التمر' نهائيا!

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وكشفت اختصاصية التغذية، ألينا ستيبانوفا، أن الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري عليهم التقليل أو الامتناع عن تناول التمر، مشيرة إلى أن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

كما دعت الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر، موجهة نصيحة إلى تجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل تفيد بوجود أنواع معينة من التمور لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ومن ثم فهي مناسبة لمرضى السكري.

إلا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء العالمية، قالت إن الحديث يدور عن شائعة جرى تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، وأضافت في مقطع توعوي أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري، ولا يوجد دليل يثبت ذلك.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج، ونصحت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، كما أوصت بمراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يوميًا.