انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

العالم - مراسلون

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو تسعة وأربعين مليون ناخب في الساعة الثامنة بحسب التوقيت المحلي. وسيستمر التصويت حتى الثامنة مساءً.

وأفاد مراسل قناة العالم في باريس ان هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية تعتبر تحد للشعب الفرنسي في ظل التقارب الکبير بين لوبان التي تجد نفسها للمرة الثانية علی التوالي في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته ايمانوئيل ماکرون.

وأکد مراسل قناة العالم ان استطلاعات الرأي تشير الی فوز ماکرون بنسبة طفيفة لاتتجاوز الـ4 الی 5 بالمئة.

ولم يحسم عدد كبير من الناخبين موقفهم أو هم غير متأكدين من المشاركة في العملية الانتخابية.

ومن المنتظر ظهوُ التوقعات الأولية من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق صناديق الاقتراع.