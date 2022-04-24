الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

العالم - مراسلون

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو تسعة وأربعين مليون ناخب في الساعة الثامنة بحسب التوقيت المحلي. وسيستمر التصويت حتى الثامنة مساءً.

وأفاد مراسل قناة العالم في باريس ان هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية تعتبر تحد للشعب الفرنسي في ظل التقارب الکبير بين لوبان التي تجد نفسها للمرة الثانية علی التوالي في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته ايمانوئيل ماکرون.

وأکد مراسل قناة العالم ان استطلاعات الرأي تشير الی فوز ماکرون بنسبة طفيفة لاتتجاوز الـ4 الی 5 بالمئة.

ولم يحسم عدد كبير من الناخبين موقفهم أو هم غير متأكدين من المشاركة في العملية الانتخابية.

ومن المنتظر ظهوُ التوقعات الأولية من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق صناديق الاقتراع.

روابط ذات صلة

شاهد.. اشتداد المنافسة بين ماكرون ولوبان قبل يوم من الانتخابات

ماكرون يتفوق بفارق ضئيل في آخر استطلاعات الرأي في فرنسا

ماكرون ولوبان يطلقان الرصاصات الاخيرة قبل الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 24 أبريل 2022

شاهد.. لحظة بلحظة.. ماكرون يتقدم علی لوبان في استطلاعات الرأي

بغداد.. مقتل تاجر مخدرات رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية

انطلاق اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة في الأنبار وصلاح الدين

مع بدء الانتخابات الرئاسية.. ماكرون يقترب من تجديد ولايته

معتقل موريتاني سابق في 'غوانتانامو' يقاضي كندا..والسبب صادم!