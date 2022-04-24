فريق انجليزي يرفع العلم الفلسطيني في مباراة رسمية

العالم - رياضة

وانتقد رئيس الفريق ديل فينس التجاهل العالمي للحصار المضروب على الفلسطينيين من طرف إسرائيل طيلة سنوات، حيث وصفه بـ"وصمة عار" على الغرب.

ونشر ديل الذي يلعب فريقه في الدرجة الثانية للدوري الانجليزي، تغريدة على حسابه على تويتر وأرفقها بعلم فلسطين، حيث قال:" لقد حملنا هذا العلم في مباراة FGR اليوم تضامناً مع فلسطين".

وقال فينس من خلال تغريدة أخرى" كانت فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على مدى عقود، والولايات المتحدة تسمح بذلك، وتضخ المليارات في [إسرائيل] لدعم اقتصادها وعسكرييها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة".

ووجه ديل اللوم للغرب لكونه يقف في تناقض صارخ إزاء ادعاءات التفوق الأخلاقي والحضاري والقيم الديمقراطية.

وقد عبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذا الموقف الشجاع لرئيس نادي فورست غرين روفرز، ووصفه البعض بأنه رجل عظيم، قائلين إنهم بحاجة إلى كثيرين من أمثاله.