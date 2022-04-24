مالي: مصادرة 50 كلغ من الذهب قادمة من موريتانيا وساحل العاج

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وذلك ضمن عمليات مصادرة شملت مخدرات ومواد متفجرة بحسب وكالة الأخبار الموريتانية.

وأوضحت الجمارك وفق ما نقل تقرير بثه التليفزيون الرسمي المالي، أنها صادرت 37 كلغ من الذهب قادمة من موريتانيا، واعتقلت صاحبها بعد 3 أشهر من التحقيق.

وقال مدير الاستعلامات والتحقيقات في الجمارك دياغيلي دياكيتي، إنه "جرت العادة أن تكون كميات الذهب خارجة من مالي، لا أن تكون قادمة إليها".

وصادرت الجمارك في عملية أخرى منفصلة نحو 12 كلغ من الذهب قادمة من ساحل العاج، كما تمت في عمليتين أخريين مصادرة 754 كلغ من القنب، و5 آلاف حزمة من المتفجرات في مدن مالية مختلفة.