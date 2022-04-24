ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين وتحذير من وضع "قاتم"

العالم - أسيا والباسفيك

وتبذل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، جهودا حثيثة للقضاء على أسوأ تفشٍ للفيروس خلال عامين، مع تدابير إغلاق صارمة وحملة اختبارات واسعة، في إطار استراتيجية "صفر كوفيد" حسب "فرانس برس".

وتخضع شنغهاي، المركز التجاري العالمي، لتدابير عزل شامل تقريبا منذ مطلع الشهر، ويلزم العديد من الأهالي منازلهم لفترات طويلة، بعد أن باتت المدينة بؤرة التفشي.

وأعلنت أكبر المدن الصينية تسجيل أولى الوفيات في 18 إبريل/نيسان، رغم تسجيلها يوميا آلاف الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسجلت، الأحد، 39 وفاة، حسب أرقام اللجنة الوطنية للصحة، ما يرفع الحصيلة إلى 87 وفاة، إضافة إلى نحو 22 ألف إصابة محلية جديدة بالفيروس.

وتبذل المدينة، البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، جهودا حثيثة لتوفير المواد الغذائية الطازجة للأشخاص المعزولين في منازلهم. وأفاد مرضى بصعوبة الوصول إلى رعاية صحية منتظمة، في حين تم نشر الآلاف من عمال الصحة لإجراء الفحوص وتقديم العلاج.

وحذر مسؤولو الصحة من المخاطر التي يمثلها كوفيد-19 بشكل خاص على كبار السن والسكان غير الملقحين في غالبيتهم، وقالوا إن متوسط عمر المتوفين من جراء الفيروس في شنغهاي هو 81 سنة، وإن خمسة من المتوفين لم يكونوا ملقّحين، علما بأن السلطات ذكرت أن الوفيات تشمل أشخاصا كانوا مصابين بأمراض وحالتهم حرجة.

وأثيرت شكوك حول فعالية اللقاحات المصنّعة في الصين، نظرا لأن بكين لم تستورد أي لقاحات مصنعة في الخارج.

وسعت أجهزة الرقابة إلى إزالة تعليقات على الإنترنت تنتقد فترات الإغلاق المطولة في شنغهاي، ومن بينها تسجيل فيديو يظهر التحديات التي يواجهها الأهالي في حياتهم اليومية للتزود بالسلع الغذائية، والوصول إلى خدمات أساسية.

مساء السبت، اندلع حريق في مبنى سكني، ما أثار الخوف والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أُغلقت العديد من مخارج الأبنية، في إطار تدابير الحد من تفشي الفيروس.

من ناحية أخرى، أفيد عن 22 إصابة جديدة في بكين، الأحد، وأغلقت سلطات العاصمة مجمعا سكنيا وسط المدينة، بموازاة إعلان المسؤولين أن الوضع "قاتم".

وقال مسؤول الصحة، بانغ شينغهو، إن البيانات الأولية تشير إلى أن كوفيد-19 "ينتشر بشكل غير مرئي" في العاصمة منذ أسبوع، "ما يفاقم المخاوف إزاء صعوبة المكافحة والسيطرة".

وقرابة ربع الحالات المسجلة في بكين تتعلق بأشخاص فوق 60 سنة، ونصف كبار السن المصابين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وفرضت بكين أيضا قيودا مشددة على الدخول إلى المدينة، وتطلب من المسافرين إبراز نتيجة فحص سلبي أجري خلال 48 ساعة، كما يُحظر دخول أشخاص سافروا إلى مدن أو مقاطعات سجلت إصابات خلال الأسبوعين الماضيين.