الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

برلمان موريتانيا يصادق على برنامج الحكومة الجديدة

برلمان موريتانيا يصادق على برنامج الحكومة الجديدة
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) على برنامج الحكومة الجديدة لمحمد ولد بلال مسعود، التي عينت في 31 مارس/آذار.

العالم - افريقيا

وقدم الوزير الأول محمد ولد بلال برنامج حكومته الخميس الماضي أمام النواب.

وصوت لصالح برنامج الحكومة، في جلسة علنية دامت يومين خصصت لمناقشته والاستماع لردود الوزير الأول على استفسارات النواب، 106 نائبا مقابل 13 نائبا.

وقد أكد محمد ولد بلال أن حكومته ستعمل على المدى القصير لتحقيق ثمانية أهداف، على رأسها التصدي لموسم الجفاف، والتخفيف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا، على إمدادات موريتانيا بالمواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

كما أبرز أنها ستعمل على تنفيذ خطة عمل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الإنصاف واللحمة الاجتماعية "إنصاف"، وتعزيز جهود محاربة سوء التسيير والفساد، وكذا تقريب تقريب الإدارة من المواطنين على أساس من الإنصاف والمساواة، وتعزيز وتسريع تنفيذ إجراءات حازمة لخلق مزيد من فرص عمل لائقة للشباب في القطاع العام، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ نتائج المشاورات حول المدرسة العمومية.

ومن أهداف الحكومة الجديدة، أيضا، تنفيذ توصيات المشاورات الوطنية (الحوار الوطني) الجارية والتحضير للانتخابات المقبلة.

روابط ذات صلة

نشطاء في موريتانيا يحتجون في نواكشوط مطالبين بمحاكمة عادلة لسجناء الركيز

اختتام أول جلسة تشاور وطني في موريتانيا واعتماد جدول الأعمال

موريتانيا تدين انتهاك الاحتلال الاسرائيلي قدسية الأقصى

موريتانيا تؤكد مقتل مواطنين عند الحدود مع الصحراء الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تواجه الحكومة ضغطا بشأنه؟ كشف تفاصيل مثيرة حول مد انبوب نفط 'البصرة – عقبة'

عرض جديد من صنعاء يتضمن الإفراج عن 200 أسير من كل طرف

بالصور.. العراقيون يحيون ليلة القدر في مسجد الكوفة

برلمان موريتانيا يصادق على برنامج الحكومة الجديدة

انفوغرافيك.. تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية

المشاط يلتقي وفد سلطنة عمان في صنعاء