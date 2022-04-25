الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. العراقيون يحيون ليلة القدر في مسجد الكوفة

بالصور.. العراقيون يحيون ليلة القدر في مسجد الكوفة
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

ننشر ادناه صورا من مسجد الكوفة حيث احيا المؤمنين ليلة القدر (ليلة الثالث والعشرين) من شهر رمضان المبارك في الصلوات وقراءة القران والادعية.

العالم - العراق

نشاهد معا:

روابط ذات صلة

بالصور.. إحياء ليلة القدر وجرح الإمام في النجف الاشرف ومسجد الكوفة

حزب الله يدعو لإحياء ليلة القدر الكبرى ويتخللها كلمة للسيد نصرالله

شاهد: حملات التبرع بالدم.. سنة حسنة يدأب الايرانيون عليها في ليالي القدر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كشف حصيلة ثقيلة من القتلى في إقليم دارفور

القضاء الجزائري يعلن قراره بشأن المتهمين بقضية أمنهيد

هل تواجه الحكومة ضغطا بشأنه؟ كشف تفاصيل مثيرة حول مد انبوب نفط 'البصرة – عقبة'

عرض جديد من صنعاء يتضمن الإفراج عن 200 أسير من كل طرف

بالصور.. العراقيون يحيون ليلة القدر في مسجد الكوفة

برلمان موريتانيا يصادق على برنامج الحكومة الجديدة