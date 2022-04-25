يوم القدس العالمي وهبة الشباب الفلسطيني.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

هو يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم. هو يوم فلسطين التي ارادها الاستكبار كيانا لشذاذ الآفاق ومعسكرا ارهابيا لمواجهة شعوب المنطقة وتفتيت دولها.

ولأنها فلسطين أهم القضايا الإسلامية وأكثرها نبضا بالحياة يبقى الفلسطينيون في مواجهة كيان لسان حالهم هو محتل وجد ليهزم ونحن قوم وجدنا لنهزمه. فموازين القوى اليوم تغيرت وأضحى للمقاومة محور متكامل بات كابوسا لعدون، الخط البياني الانحداري لزواله قد بدأ ولن يتوقف.

وكما قال الامام القائد ان جيش العدو الذي لا يقهر هو جيش لن يذوق بعد اليوم طعم الانتصار.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى يوم القدس العالمي الذي أطلق شرارته الامام الخميني الراحل (قدس سره).

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

الشيخ صهيب حبلي – عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

عادل شديد – خبير بالشؤون الاسرائيلية