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تحت ذريعة الانشغال بقضايا حيوية أكثر أهمية..

الإدارة الأميركية ترفض استقبال وفد لـ'قسد'

الإدارة الأميركية ترفض استقبال وفد لـ'قسد'
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اكدت مصادر إعلامية ان الإدارة الأميركية، رفضت وتحت ذريعة الانشغال بقضايا حيوية أكثر أهمية، استقبال وفد ممن تسمى قوات سورية الديمقراطية "قسد"

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، ان ذلك يأتي مع تأكيد مصادر مطلعة أن مسعى الإدارة الأميركية لتوقيع استثناء مناطق سيطرة الميليشيات من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي نص عليها قانون قيصر، جمّد لحين إنضاج الظروف المناسبة لذلك.

وبينت المصادر أن قسد طلبت أخيراً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استقبال وفد منها للوقوف على أسباب التأخير في استصدار قرار استثناء مناطق هيمنتها من قيصر، لكن طلبها جوبه بالرفض، على الأقل في الوقت الحالي، بمبررات انشغال الإدارة بقضايا حيوية وملحة وأكثر أهمية، في مقدمتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن معلوماتها تفيد، بأن وعود الإدارة الأميركية بإمضاء قرار الاستثناء من قيصر، كان من المفترض أن ترى النور قبل حلول عيد النيروز في 21 آذار الماضي لتعزيز الفرص الاستثمارية في مناطق شمال شرق سورية وإنعاش اقتصادها المتهالك بفعل سياسات الميليشيات الانفصالية والعنصرية التمييزية، لكنها أرجئت ووضعت على الرف.

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تحت ذريعة الانشغال بقضايا حيوية أكثر أهمية.. الإدارة الأميركية ترفض استقبال وفد لـ'قسد'