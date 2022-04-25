شاهد..تفاصيل مبادرة صنعاء لتبادل الاسرى مع تحالف العدوان

العالم - خاص بالعالم

وقال أنعم في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية، إن القيادة في صنعاء قدمت مبادرة لتبادل الاسرى مع تحالف العدوان السعودي بعد التكؤ فی اتفاقية الهدنة وعدم التزام بما جاء فيها في شأن الاسرى من قبل من تحالف العدوان السعودي.

واضاف، ان المبادرة جاءت عن طريق الوسطاء من اجل اطلاق 200 اسير مقابل 200 اسير قبل عيد الفطر المبارك حتى يعودوا الى اهلهم، مشيرا بانه عمل انساني من اجل التخفيف عن اولئك الاسرى.

واوضح أن الامم المتحدة إستلمت المقترح ونقلته الى الطرف الاخر ومازالت القيادة في صنعاء تنتظر الرد.

هذا وقدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عرضا جديدا للإفراج عن 400 أسير من الطرفين كمقدمة للإفراج الكامل عن الأسرى.

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