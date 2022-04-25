الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين أتى من إيران وليس الدول العربية

العالم- اليمن

وانطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) برعاية رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط ورئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر فلسطين عبدالعزيز بن حبتور.

واضاف بن حبتور في كلمة خلال المؤتمر: ان اليمنيين يدعمون حركة المقاومة التي أثبتت للعالم أجمع أنها حركة شجاعة وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والحياة.

واضاف ان كل حركة شعبنا هي باتجاه فلسطين رغم ما نعانيه من الخونة والمرتزقة والمنهزمين، معتبرا ان الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتي من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخا وأسلحة ضربت قلب تل أبيب.



وتابع بن حبتور: ان القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة .



واكد ان قرار المرتزقة هو بيد السعودية والإمارات لا غير، وهذه الدول موظفة لدى المشروع الصهيوني في المنطقة.