الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسدي يلوح باقتراب زوال الانسداد السياسي في العراق

الأسدي يلوح باقتراب زوال الانسداد السياسي في العراق
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي أحمد الاسدي ، الاثنين، أن بركات شهر رمضان ستفيض بعيد فطر تفاهمي بين القوى السياسية، في إشارة إلى اقتراب زوال الانسداد السياسي.

العالم-العراق

وقال الأسدي في حديث متلفز، إن “بركات الشهر الفضيل ستفيض بعيد فطر تفاهمي بين القوى السياسية”، مشددا على انه “لا الإطار التنسيقي ولا التيار الصدري يستطيعان جمع 220 نائبا”.

وأضاف، أن “باب الحوار بين الإطار والتيار لم يغلق لإنهاء الاشتباك السياسي، على الرغم من المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

وتابع الأسدي، أن “الأطار ألتقى بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة من أجل التوصل إلى تفاهمات سياسية، وأبلغناه بضرورة الحفاظ على الكتلة الأكبر شيعيا”.

وأكمل، أن “قوى الإطار التنسيقي قدم أدلة على حدوث تزوير في الانتخابات”، مشيرا إلى أنها “بنيت على نتائج غير صحيحة”.

وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل “حكومة توافقية” تشارك فيها جميع الأطراف السياسية على غرار الحكومات السابقة بعد عام 2003”.

روابط ذات صلة

المالكي يؤكد رفضه محاولات التأثير على القضاء

الحكيم: الانسدادات السياسية السابقة لم تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار

اجتماعات في مكتب نوري المالكي لتفادي الانسداد السياسي

الحلبوسي والسفير الأميركي يبحثان الأوضاع السياسية في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا تؤكد التزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030

إدانات أممية لتجدد العنف بغرب دارفور و"السيادة" يأسف

تظاهرات حاشدة في الخرطوم مطالبة بالحكم المدني و"محاسبة قتلة المتظاهرين"

الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات بـ"الارادة الصلبة"

الأسدي يلوح باقتراب زوال الانسداد السياسي في العراق

شاهد.. الأمطار تُغرق شوارع أربيل شمال العراق