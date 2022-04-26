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الدفاع الروسية: طائراتنا الحربية دمرت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم

الدفاع الروسية: طائراتنا الحربية دمرت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم، فيما دمرت قوات الصواريخ منظومتين "إس-300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

العالم - روسيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إنه خلال الليلة الماضية أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا، منها منطقتان لتمركز القوات والمعدات، ومستودعان للذخيرة في مقاطعة خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف أن ضربات القوات الجوية الروسية أدت إلى مقتل حوالي 500 فرد من الجيش الأوكراني وتدمير 59 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات، بالإضافة إلى تصفية أكثر من 60 مقاتلا من كتيبة "دونباس" القومية المتطرفية في جمهورية دونيتسك.

كما تم تدمير منصتي إطلاق تابعتين لمنظومتي الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M1 وOsa AKM، ومستودعين للذخيرة في دونيتسك.

وأفاد كوناشينكوف بأن قوات الصاروخ والمدفعية الروسية تفذت 1299 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، وشملت الأهداف المدمرة 37 مركز قيادة، و114 نقطة محصنة للقوات الأوكرانية، و983 منطقة لتمركز القوات والمعدات، و139 موقعا للمدفعية و21 مستودع ذخيرة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة بدون طيار أوكرانية، فيما قامت منظومات من طراز Buk-M1 للصواريخ مضاد للطائرات بتدمير صاروخين أوكرانيين "توتشكا أو" في الجو في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.

وبلغ إجمالي الأهداف المعادية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 141 طائرة و110 مروحيات، و583 طائرة مسيرة، و269 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2576 دبابة ومدرعة أخرى، و287 راجمة صواريخ، و1111 قطعة من المدفعية الميدانية ومداف الهاون و2392 مركبة عسكرية خاصة.

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