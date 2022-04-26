هذا ما قاله البنتاغون عن احتمال تحول 'نزاع أوكرانيا' إلى حرب نووية!

العالم - الأميركيتان

وقال كيربي في حديث لشبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "أتفق مع السيد (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ويجب ألا تندلع. لا يوجد أسباب لوصول الصراع الحالي في أوكرانيا إلى هذا المستوى".

وأضاف: "كما قلت سابقا، نحن نراقب الوضع عن كثب. لا نرى أي شيء من شأنه أن يجبرنا على تغيير مستوى جاهزية قوات الردع النووي الاستراتيجي لدينا، ودرجة استعدادنا للدفاع عن بلادنا وحلفائنا".

وأمس حذر لافروف في حديث صحفي من أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن "كبيرة جدا" ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

من جانبها، أكدت الصين اليوم أن لا مصلحة لها ولا لأي أحد في وقوع حرب عالمية ثالثة، مشددة على دعمها لجهود إيجاد حل للصراع في أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.