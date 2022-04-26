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في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي..

شاهد.. المطران حنا: التعدي على الاقصى هو تعد على كنيسة القيامة

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، المطران عطالله حنا، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي:الفلسطينيون جميعا يتصدون للاحتلال ويقولون لا لقمعه وظلمه.

العالم - فلسطين

وأردف المطران عطا الله حنا، قائلا: إن التعدي على الاقصى هو تعد على كنيسة القيامة ،و الذين يتأمرون على الاقصى لتقسيمه هم نفسهم الذين يتآمرون على المسيحيين في القدس.

وأضاف المطران حنا:المقدسيون باقون للدفاع عن المقدسات اسلامية ومسيحية وجميعا يتصدون للاحتلال ويقولون لا لقمعه وظلمه فــتحية لكل المدافعين عن القدس باعتبارها عاصمة لفلسطين.

وواصل المطران عطا الله حنا بالقول: كلمتي الى العرب والمسلمين والمسيحيين توحدوا للدفاع عن القدس، إننا ندافع عن القدس كأسرة واحدة ولن نتخلى عن واجبنا بالدفاع عنها وعن هويتها العربية والاسلامية.

وأكدالمطران حنا: القدس كانت وستبقى لاهلها وسياسات الاستعمار فيها باطلة وغير قانونية وغير شرعية.

وختم المطران عطا الله قوله :"عاش يوم القدس العالمي".

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