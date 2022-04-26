السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني

العالم- اليمن

قال قائد حركة انصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي ان يوم القدس مناسبة هامة لتوحيد الأمة حول القضية الفلسطينية لتتبنى الموقف الصحيح الموحد ولتذكير الأمة بمسؤولياتها تجاه فلسطين واستنهاض للأمة للتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وذكر ان قضية فلسطين من أوضح القضايا التي لا لبس فيها وهذا باعتراف، والأمة مجمعة على أن استعادة المقدسات وتطهير فلسطين من رجس الصهاينة اليهود مسؤولية على عاتق المسلمين .



واشار السيد الحوثي الى ان الشعب اليمني انطلاقا من مبادئه الإسلامية وهويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح بالتمسك بحق الشعب الفلسطيني ، ومتمسك بالحق الفلسطيني في تطهير أرضه ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي لا يجوز التفريط به. وانه سيسعى إلى جانب أحرار الأمة ومحور المقاومة والجهاد لرفع مستوى التعاون والتنسيق.

وجدد السيد عبدالملك تاكيده على التبني الجاد والصادق لمعادلة السيد حسن نصرالله التي أعلن فيها أن أي تهديد وجودي للقدس يعني حربا إقليمية، قائلا: لن نتوانى عن المشاركة بكل ما نستطيع مع أحرار الأمة والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة والجهاد.



واكد ان الكيان الصهيوني بسيطرته على فلسطين كيان مؤقت محتوم زواله والانتصار عليه محتوم، والواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني ومؤشرات انحداره باتت واضحة ويعترف بها قادة هذا الكيان.

#القدس_هي_المحور